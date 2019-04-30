Нелегальное применение ЕНВД «ударит» по малому бизнесу

Москва, , 13:23 — REGNUM Недобросовестные практики, выявленные в ходе внедрения пилотных проектов по маркировке, свидетельствуют о незаконном использовании единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для ухода от налогов, соответствующих реальным доходам крупных предприятий. Значительные налоговые послабления для предприятий, использующих ЕНВД, вызывают большой соблазн действовать нечестно, получая преференции незаконно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Елена Красильникова.

«ЕНВД стандартен и рассчитывается исходя из потенциальной базовой доходности предприятия. Для компаний, которые в действительности зарабатывают меньше потенциальной доходности, это становится обременением, однако не требует дополнительного администрирования.

Для компаний, скрывающих свою реальную доходность, это становится универсальной уловкой, позволяющей обходить налоговые выплаты. Именно поэтому недобросовестные крупные компании практикуют «дробление» бизнеса на большое количество небольших субъектов, работающих под ЕНВД», — считает эксперт.

Величина единого налога вообще не зависит ни от товарооборота торговой организации, ни от величины торговой надбавки. Соответственно, продается ли в магазине площадью 50 кв. метров детское мыло с розничной ценой в 18 руб., или шуба норковая в этом же магазине по цене 180 тыс. руб., не влияет на сумму уплаченного налога по системе ЕНВД.

«Система маркировки и подобные оценки маржинальности продаж позволяют достаточно точно определить реальную выручку предпринимателей, которую, в свою очередь, можно противопоставить вмененному доходу (рассчитываемому по формуле и единому как для мыла, так и для шубы). Результаты такого сопоставления очевидны, что порождает огромный соблазн действовать нечестно», — пояснила Красильникова.

В этой связи абсолютно справедливо предложение Минфина РФ по корректировке обсуждаемой системы налогообложения в целом, и в отношении маркируемых товаров, в частности. Введение маркировки меховых изделий лишь выявило недобросовестную практику крупных участников мехового рынка в виде «искусственного дробления бизнеса» в целях использования систем налогообложения в виде ЕНВД. На самом деле эта практика несправедливой уплаты налога была и ранее.

«Пресечение подобных практик будет способствовать оздоровлению рынка и созданию благоприятной конкурентной среды для развития малых и средних предприятий. Такой подход должен стать основным стимулом для развития честного бизнеса», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём законопроекте Минфин РФ предлагает лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы — единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты.

Читайте также: Последствия отмены ЕНВД не будут фатальными — эксперт