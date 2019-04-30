Гройсман должен продавать газ по $50, а не $310 за 1000 кубов — эксперты

Киев, , 13:23 — REGNUM С 1 мая правительство Украины снизит цены на газ для населения до 8247 грн ($310) за 1 тыс. куб. м. (на 300 грн или $11). Украинские эксперты отмечают, что кабмин Владимира Гройсмана установил чрезмерно завышенные и абсолютно не рыночные цены на природный газ внутри страны.

В частности, политический эксперт Ростислав Балабан считает, что снижение стоимости 1 куб. м газа на 30 коп — до 8,24 грн ($0,31) больше оскорбляет людей.

«Это чистый популизм. Хотят продемонстрировать снижение… Снижение на 30 коп. (стоимости 1 куб. м. газа) может больше оскорбить людей, чем вообще неснижение цены. Летом мы сокращаем бытовое потребление газа. Важно какой цена будет к осени», — сказал Балабан 30 апреля в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом политический эксперт Владимир Чемерис отметил, что правительство должно продавать населению газ по его себестоимости — максимум $50 за 1 тыс. куб. м.

«Есть эконмическая обоснованность того, что газ должен продаваться по себестоимости. Его себестоимость — $50, это максимум. Повышение цены на газ (в 12 раз с 2014 года), которое делало наше правительство, было по требованию Международного валютного фонда, который представляет интересы иностранного капитала, который хочет зарабатывать на нашем газе», — пояснил Чемерис.

По его словам, снижение цен на газ связано с подготовкой Гройсмана к парламентским выборам.

«Что делает Гройсман? С одной стороны, он не обижает добытчиков газа, поскольку очень маленькое снижение. С другой стороны, поскольку Гройсман собирается идти на парламентские выборы, это будет ему большим подспорьем», — считает Чемерис.

Как сообщалось, 23 апреля премьер-министр Гройсман заявил, что с 1 мая стоимость газа для граждан снизится до 8247 грн за 1 тыс. кубометров.

«С 1 мая стоимость газа на 300 грн за 1 тыс. кубометров будет уменьшаться. Это хорошая новость», — считает Гройсман.

Напомним, 22 апреля госкомпания «Нафтогаз Украины» подтвердила готовность снизить цены на газ для граждан до 8247 гривен за тысячу кубических метров с 1 мая 2019 года. При этом в «Нафтогазе» не исключают повышения цен на газ для населения, если правительство повысит стоимость газа для промышленных потребителей.