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Казахстан планирует расширить экономическое сотрудничество с Хорватией

Экономика

30 апреля глава внешнеполитического ведомства Казахстана встретился с заместителем премьер-министра Хорватии Марией Пейчинович-Бурич

Нур-Султан, 30 апреля 2019, 13:17 — REGNUM  Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов призвал хорватских предпринимателей активнее сотрудничать с деловыми кругами Казахстана, сообщает 30 апреля агентство «Казинформ».

30 апреля глава внешнеполитического ведомства Казахстана встретился с заместителем премьер-министра Хорватии Марией Пейчинович-Бурич. Министр отметил, что стороны уже реализуют несколько совместных проектов.

В частности, в Нур-Султане строится жилищный комплекс «Загреб», внедряется интеграционная платформа здравоохранения и электронных паспортов здоровья, а также совместное производство протезно-ортопедической продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля заместитель премьер-министра Хорватии Мария Пейчинович-Бурич встретилась с председателем Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурланом Нигматулиным. Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества.

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Экономика Казахстана
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