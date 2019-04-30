В мае неработающим пенсионерам доплатят по 100 рублей к соцпенсии

Чебоксары, , 13:11 — REGNUM В Чувашии произведен перерасчёт пенсий сверх прожиточного минимума. Это коснулось 33 тыс. неработающих пенсионеров. В результате перерасчёта размер страховых пенсий в среднем вырос на 352 рублей, социальных пенсий — на 101 рубль, сообщает пресс-служба чувашского отделения ПФР.

В связи с индексацией пенсий и ежемесячных денежных выплат сверх прожиточного минимума пересчитаны выплаты 33 тыс. неработающим пенсионерам. Доплаты будут выплачены в мае. По данным отделения, размер прибавки и сумма доплаты у каждого будут индивидуальны.

«В результате перерасчета размер социальной доплаты у получателей страховых пенсий вырос в среднем на 352 рубля, у получателей социальных пенсий прибавка составила в среднем 101 рубль», — говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что на реализацию нового порядка потребуется дополнительно из федерального бюджета 162 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предложению президента РФ Владимира Путина изменилась модель выплат. Замглавы Минтруда Андрей Пудов пояснил, что «сначала предлагается устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, а уже затем осуществлять индексацию пенсий и ежемесячных денежных выплат». Новый порядок определения размера социальной доплаты распространяется на период с 1 января 2019 года и затрагивает индексации страховых пенсий на 7,05% с 1 января, ЕДВ — на 4,3% с 1 февраля и социальных пенсий — на 2% с 1 апреля.

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