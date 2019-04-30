Минфин Бангладеш: правительство не контролирует фондовую биржу

Дакка, , 13:10 — REGNUM Министр финансов Бангладеш Мустафа Камаль заявил, что правительство «не контролирует фондовую биржу». По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», эти слова глава ведомства произнёс на заседании правительства страны. Более того, как утверждает министр, банковский сектор также вышел из-под правительственного контроля. «Проблемы на фондовом рынке приняли чёткие очертания, в отношении этих проблем будут приняты необходимые меры — отдельная статья нового бюджета будет отведена на их решение», — заявил Камаль.

Мустафа Камаль уточнил, какие именно проблемы существуют в банковском секторе. Так, по его словам, на грани банкротства находится «Фермерс банк», а также «Падма банк», при этом «нельзя сказать, что ситуация с обоими этими банками одинаково безвыходная». «Правительство не хочет, чтобы банки становились банкротами, поэтому будет делать всё возможное со своей стороны, чтобы спасти их», — сказал министр.