Итальянский агрохолдинг расширит производство в Оренбуржье

Оренбург, , 12:56 — REGNUM Итальянский агрохолдинг Cremonini Group намерен развивать проект в сфере мясного животноводства, который реализует ООО «Оренбив», расположенное в Саракташском районе Оренбургской области. Об этом итальянские бизнесмены заявили во время визита в регион, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В конце апреля состоялась встреча врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с представителями Cremonini Group, где обсуждались перспективы сотрудничества региона с итальянским агрохолдингом.

Иностранцы рассказали о Cremonini Group и, в частности, о компании «Иналка», работающей в сфере мясного животноводства, а также поделились планами развития ООО «Оренбив». Это предприятие работает в Саракташском районе. ООО «Оренбив» осуществляет закуп и убой крупного рогатого скота (КРС) с частичной переработкой мяса и реализацией мясных полуфабрикатов компанией «Иналка С.п.А.» в России.

Инвестиционный проект ООО «Оренбив» стоимостью 1,02 млрд рублей был реализован при поддержке правительства Оренбургской области. В настоящее время мощность предприятия, на котором работают около 300 человек, составляет до 100 тыс. голов в год. Продукция предприятия под брендом «Иналка» поставляется в 22 региона России, а также в Казахстан, Анголу, Вьетнам, Гонконг и другие страны.

Генеральный директор «Иналка С.п.А.» Луиджи Пио Скордамалья отметил, что компания активно работает с оренбургскими аграриями, которые занимаются откормом КРС.

«Наша компания присутствует в 70 странах мира, но Россия для нас — стратегический партнер, где мы можем активно наращивать своё производство. Сегодня порядка 1000 голов крупного рогатого скота находится на откорме у оренбургских сельхозпроизводителей. И это число может быть увеличено. Также нами принято решение сделать очередной шаг в развитии ООО «Оренбив» — организовать откормочную площадку в непосредственной близости от убойного производства. Сегодня решается вопрос с землёй, которая нужна для содержания 5000 голов животных и формирования кормовой базы», — сказал Луиджи Пио Скордамалья.

Врио главы региона Денис Паслер со своей стороны проинформировал, что первый шаг в решении земельного вопроса уже сделан: компания выиграла в конкурсе на право долгосрочной аренды земельных участков общей площадью более 680 га.

«Задачи, которые вы поставили перед собой, мы полностью поддерживаем. Область заинтересована в развитии производства, дающего работу на селе. И мы рассчитываем, что наряду с работой откормочной площадки компания будет наращивать численность поголовья, которое отправляется на откорм в хозяйства области», — сказал Денис Паслер.

Генеральный директор «Иналка С.п.А.» Луиджи Пио Скордамалья сообщил, что решение земельного вопроса в итоге позволит создать порядка 50 новых рабочих мест:

«Но это лишь те, кто непосредственно будет работать в компании. В целом же число сельхозпроизводителей-партнеров, занимающихся откормом скота, выращиванием фуражного зерна и кормовых культур составляет порядка 40 тыс. человек».