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В Москве выросли объёмы обрабатывающей промышленности

Экономика

В лидерах химпром

Москва, 30 апреля 2019, 12:54 — REGNUM  В экономике Москвы растут объёмы обрабатывающей промышленности, сообщает 30 апреля пресс-служба департамента финансов столицы.

В ведомстве ссылаются на данные по сбору налога на прибыль за 1 квартал 2019 года. Объём поступлений в данной сфере составил 19,8 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 1 квартале 2018 года.

Больше других рост показали предприятия химической промышленности — 44,8%. Среди лидеров — организации, осуществляющие издательскую деятельность — 42,1% и машиностроение — 34,3%.

«Увеличение поступлений в бюджет от налога на прибыль от предприятий обрабатывающей промышленности является одним из индикаторов роста реального сектора экономики», — заявила глава департамента финансов Елена Зяббарова.

По её словам, за первые два месяца 2019 года индекс промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающее производство» в Москве составил 112,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве вырос товарооборот розничной торговли в текущих ценах.

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Экономика Москвы
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