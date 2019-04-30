Скворцова назвала эффективными решения в сфере здравоохранения Сахалина

Южно-Сахалинск, , 12:52 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает эффективной работу по совершенствованию системы здравоохранения Сахалинской области. Об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, она заявила на состоявшейся в Москве встрече с врио губернатора области Валерием Лимаренко.

«Для здравоохранения Сахалинской области сегодня актуальны проблемы, характерные и для всей страны. Это нехватка специалистов и медицинских площадей. Мы видим, что по этим и другим проблемным направлениям в регионе ведется работа, принимаются эффективные управленческие решения», — сказала Скворцова.

Глава Минздрава также одобрила переход сахалинских медучреждений на систему «Бережливая поликлиника». В 2019 году по «бережливым» технологиям, позволяющим сократить время ожидания приёма у врача, будут работать 25 поликлиник островного региона.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко по итогам встречи сообщил в своём Instagram-аккаунте, что обсудил с Вероникой Скворцовой идею проведения конкурса «Лучшая поликлиника».

«Проект уже зарекомендовал себя в центральных регионах страны, а вот на Дальнем Востоке мы можем стать первыми. Масштабная проверка всех медучреждений области покажет, где эффективнее всего используют оборудование, где лучше уровень подготовки персонала, где о пациентах по-настоящему заботятся. Найдем самую лучшую поликлинику, а потом на её основе разработаем общий для всех стандарт работы. При поддержке Минздрава планируем запустить конкурс уже в августе», — сообщил врио губернатора.

Служебная проверка по поручению Лимаренко накануне была проведена в Невельский ЦРБ. Поводом для неё послужили жалобы, поступившие на специально созданную горячую телефонную линию по вопросам здравоохранения 1−300. Нарушения, на которые указывали жители района, подтвердились — как сообщает пресс-служба облправительства, по результатам служебной проверки принято решение о расторжении трудовых отношений с главврачом ЦРБ.

По результатам поездки Лимаренко на Итуруп (самый крупный из Курильских островов) в Курильской ЦРБ был ускорен процесс открытия нового корпуса. Впервые в районе появились кабинеты стоматологической ортопедии и детской стоматологии — впервые в районе. В конце 2018 года региональный минздрав приобрел для учреждения две стоматологические установки, однако руководство ЦРБ медлило с получением лицензии.

Об открытии нового корпуса Валерий Лимаренко также сообщил в соцсетях. Он отметил, что помощь людям, особенно детям, не должна упираться в бумажки.

https://www.instagram.com/p/Bw3vMfMB2Bt/

Ещё две сахалинские больницы — Южно-Сахалинская городская и Александровск-Сахалинская районная — получили новейшие компьютерные томографы. В 2019 году аналогичное оборудование появится в больница Охи и Южно-Курильска, областном онкодиспансере и детской больнице.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за пять лет в Сахалинской области планируют построить около 50 объектов здравоохранения, в том числе 15 фельдшерско-акушерских пунктов, девять амбулаторий, 23 отделения стационаров и поликлиник.

В своём ежегодном отчёте перед облдумой Валерий Лимаренко заявил о намерении кардинально изменить ситуацию в медицине.