Омск, Омская область, , 12:50 — REGNUM

Торжественное открытие навигации 2019 года в Обь-Иртышском бассейне состоялось на омском речном вокзале, сообщает 30 апреля пресс-служба Росморречфлота.

Церемонию посетили работники и ветераны речного флота, жители Омска. Они пришли поздравить речников с праздником, пожелать им успешной, а главное — безаварийной работы.

Присутствующий на открытии руководитель ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» Роман Чесноков отметил, что за навигацию 2018 года судоходными компаниями бассейна было перевезено свыше 8,1 млн тонн народнохозяйственных грузов и более 880 тыс. пассажиров.

Он также заверил, что путейцы и в нынешнюю навигацию сделают всё от них зависящее для обеспечения безопасного судоходства на реках бассейна.

Кульминацией праздничной церемонии стали протяжные гудки теплоходов, стоящих на рейде, зажженные на них фальшвеера, поднятый флаг навигации под гимн ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть», запущенные в небо разноцветные шары и фейерверк.

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