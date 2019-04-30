Правительство Италии займется минимальными зарплатами и борьбой с мафией

Рим, , 12:50 — REGNUM Основной задачей правительства Италии в ближайшее время будет установление минимального уровня заработной платы, заявил журналистам во вторник, 30 апреля, вице-премьер Италии по экономике Луиджи Ди Майо, передает Mediaset.

Также в числе приоритетов правительства — снижение зарплат депутатов парламента, закон для устранения конфликтов интересов в целях борьбы с мафией и коррупцией, специальный закон о доступности питьевой воды, отметил Ди Майо.

Вице-премьер и лидер «Движения 5 звезд» заявил, что правительство намерено проработать в нынешнем составе весь запланированный срок полномочий, то есть еще чуть более четырех лет.

Как сообщалось ранее, по мере приближения выборов в Европарламент, который пройдут 26 мая, участились острые высказывания лидеров двух правящих партий Италии («Движения» и «Лиги») в адрес друг друга. В «Движении 5 звезд» рассчитывают на голоса избирателей, недовольных лидером «Лиги» Маттео Сальвини, в «Лиге» — тех, кто недоволен отдельными представителями «Движения» (в частности, мэром Рима Вирджинией Раджи).

После выборов 2018 года правящую коалицию сформировали «Движение» (33% голосов) и «Лига» (17%). В настоящее время рейтинг «Лиги» — 33%, «Движения» — 21%. Альтернативой коалиции в ее нынешнем виде может стать коалиция правоцентристских партий («Лига», партия Сильвио Берлускони и «Братья Италии», совокупный уровень поддержки этих партий составляет, по данным социологов, около 49%).

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