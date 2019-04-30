Вторник, 30 Апреля 2019 года
13:40:33 МСК

Правительство Италии займется минимальными зарплатами и борьбой с мафией

Экономика

Вице-премьер Ди Майо заявил, что правительство проработает в нынешнем составе до конца срока полномочий

Рим, 30 апреля 2019, 12:50 — REGNUM  Основной задачей правительства Италии в ближайшее время будет установление минимального уровня заработной платы, заявил журналистам во вторник, 30 апреля, вице-премьер Италии по экономике Луиджи Ди Майо, передает Mediaset.

Также в числе приоритетов правительства — снижение зарплат депутатов парламента, закон для устранения конфликтов интересов в целях борьбы с мафией и коррупцией, специальный закон о доступности питьевой воды, отметил Ди Майо.

Вице-премьер и лидер «Движения 5 звезд» заявил, что правительство намерено проработать в нынешнем составе весь запланированный срок полномочий, то есть еще чуть более четырех лет.

Как сообщалось ранее, по мере приближения выборов в Европарламент, который пройдут 26 мая, участились острые высказывания лидеров двух правящих партий Италии («Движения» и «Лиги») в адрес друг друга. В «Движении 5 звезд» рассчитывают на голоса избирателей, недовольных лидером «Лиги» Маттео Сальвини, в «Лиге» — тех, кто недоволен отдельными представителями «Движения» (в частности, мэром Рима Вирджинией Раджи).

После выборов 2018 года правящую коалицию сформировали «Движение» (33% голосов) и «Лига» (17%). В настоящее время рейтинг «Лиги» — 33%, «Движения» — 21%. Альтернативой коалиции в ее нынешнем виде может стать коалиция правоцентристских партий («Лига», партия Сильвио Берлускони и «Братья Италии», совокупный уровень поддержки этих партий составляет, по данным социологов, около 49%).

Читайте также: 50% итальянцев думают, что конфликт в правительстве закончится его падением

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить