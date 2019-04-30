Израиль рассмотрит вопрос о строительстве АЭС

Иерусалим, , 12:50 — REGNUM 29 апреля стало известно, что Израиль может рассмотреть вопрос о строительстве первой в стране АЭС. Как сообщает израильского информационное бизнес-издание Calcalist, министерство энергетики Израиля направило соответствующий запрос в министерство финансов.

Известно, что по данному вопросу будет проведено комплексное исследование, на которое правительство Израиля выделит порядка 100 тысяч долларов. В подготовке проекта будут задействованы эксперты МАГАТЭ, специализирующиеся на безопасности атомных станций.

Согласно социологическому исследованию, проведенного в 2017 году, около 70% населения Израиля положительно относятся к идее строительства АЭС. Однако атомная станция, по мнению граждан, не должна располагаться вблизи густонаселенных районов.