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Посольство Австралии направило благодарственное письмо Lotte Duty Free

Экономика

В начале 2019 года Lotte Duty Free открыла четыре магазина беспошлинной торговли в Австралии

Сеул, 30 апреля 2019, 13:11 — REGNUM  Южнокорейская компания Lotte Duty Free была удостоена благодарственного письмо за развитие туризма в Австралии. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

На вручении благодарственного письма присутствовали генеральный директор Lotte Duty Free, посол Австралии в Южной Корее, представитель министерства торговли и инвестиций Австралии.

Известно, что в начале 2019 года Lotte Duty Free открыла четыре магазина беспошлинной торговли в Австралии (Брисбен, Мельбурн, Дарвин и Канберра) и один в Новой Зеландии (Веллингтон)

«Для нас большая честь получить это благодарственное письмо от посольства Австралии в Южной Корее. Мы продолжим использовать нововведения в области туризма, а также повышать качество нашей продукции», — сообщили представители компании.

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