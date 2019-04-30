Уровень молодежной незанятости в Италии снизился до 30,2%

Рим, , 12:32 — REGNUM По данным за март 2019 года, уровень молодежной незанятости (15−24 года) в Италии снизился до 30,2%, сообщили во вторник, 30 апреля, в национальной службе статистики Istat.

Это самый низкий показатель с октября 2011 года. За последний год уровень молодежной незанятости (доля молодых граждан, которые не работают и не учатся) снизился на 2,5%.

Общий уровень незанятости населения составляет 10,2%. За год уровень снизился на 0,8%. По доле незанятых в экономике Италия занимает третье место в ЕС вслед за Грецией (18,5%) и Испанией (14%).

Общее число людей, находящихся в поиске работы, составляет 2,641 миллиона человек. за год их количество сократилось на 208 тысяч человек. население Италии — около 60 миллионов человек.

Число занятых в экономике в сравнении с показателями годичной давности выросло на 0,5% (на 114 тысяч человек) и составляет сейчас 23,291 миллиона человек.