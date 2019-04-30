Прибыль биофармацевтической компании Green Cross сократилась на 90,5%

Сеул, , 12:32 — REGNUM В первом квартале 2019 года консолидированная прибыль биофармацевтической компании Green Cross составила 1,4 млрд вон (~$1,2 млн), что на 90,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продажи компании сократились на 2,5%, до 286,8 млрд вон (~$246,38 млн), а чистая прибыль — на 71,4%, до 5,3 млрд вон (~$4,55 млн).

Продажи на внутреннем рынке страны сократились на 5,1%, продажи вакцин на зарубежных рынках также сократились. Однако производство препаратов дериватов плазмы крови увеличилось на 2,2%, а продажи специальных фармацевтических препаратов и кровяных препаратов увеличились на 83,9% и 48,6% соответственно.

Продажи филиала компании Green Cross Medical Science увеличились на 16,3%, до 22,2 млрд вон (~$19,07 млн), а продажи Green Cross Lab Cell — на 10%, до 12,3 млрд вон (~$10,56 млн).

«Мы предполагаем, что прибыль первого квартала не окажет существенного влияния на годовой объем прибыли. Мы надеемся, что прибыль компании увеличится во втором квартале года за счет привлечения больших заказов на вакцины от гриппа для южного полушария планеты», — сообщили представители компании.

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