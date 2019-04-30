На рынке нефти образовалась неопределенность

Москва, , 12:27 — REGNUM Несмотря на то, что США требуют от стран ОПЕК увеличить добычу нефти в связи с ограничением поставок со стороны Ирана, но Саудовская Аравия, как значимый член ОПЕК отказывается это делать и возможно на заседании стран ОПЕК, которое состоится в июне, будет принято решение о продолжении сокращения добычи до конца 2019 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Иран, не взирая на запрет со стороны США будет продолжать искать возможные пути и обходы, чтобы экспортировать нефть. Иначе в Иране ожидается катастрофический спад экономики, поскольку основные доходы бюджета формируются чисто от экспорта нефти», — пояснил эксперт.

Запрет со стороны США может снизить экспорт Ирана до 1,8 млн баррелей в сутки. В прошлом году эта цифра составляла в среднем 3,5 млн баррелей. В этой связи на глобальном нефтяном рынке вновь образовалась неопределенность по вопросу компенсации иранской нефти и дальнейших действий Ирана в этой ситуации.

«Цены на нефть находятся под давлением и будут в ближайшее время находиться в диапазоне от $70,92 — $73,20 за баррель для марки Brent, а нефть марки WTI будет торговаться в диапазоне от $62,00-$64,70 за баррель», — считает Гасанов.

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