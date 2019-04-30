В Белоруссии назвали сроки восстановления нефтепровода «Дружба»

Минск, , 12:25 — REGNUM Для полного восстановления нефтепровода «Дружба» от попадания в него загрязненной нефти потребуется несколько месяцев, сообщили 30 апреля в пресс-службе белорусской компании «Белнефтехим».

Отмечается, что принятые сейчас меры могут наладить поставки нефти лишь по одной нитке. Прибытие качественной нефти из России в Белоруссию планируется не раньше ночи 2 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в «Белнефтехиме» заявили о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба».

В России была создана межведомственная комиссия по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе, также ведётся корпоративное расследование происшествия.

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