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Операционная прибыль Samsung SDI выросла на 65%

Экономика

Благодаря продажам аккумуляторов для электромобилей

Сеул, 30 апреля 2019, 12:30 — REGNUM  Операционная прибыль компании Samsung SDI за первый квартал 2019 года выросла на 65%. Об этом 30 апреля сообщает Yonhap.

Samsung SDI связывает такие успехи со спросом на электромобили в странах Евросоюза, для которых компания поставляет аккумуляторы, а также с ростом спроса на небольшие батареи, которые используются в электронных устройствах и электрических мотоциклах.

Компания поставляет аккумуляторы для электромобилей BMW и электрических мотоциклов Harley-Davidson.

Однако несмотря на значительную операционную прибыль, полученную от продажи аккумуляторов для электромобилей, вялый спрос на систему хранения энергии (ESS), которую Samsung реализует на внутреннем рынке, практически нивелировал доход компании. В целом продажи компании в первом квартале 2019 года выросли на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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Электромобили
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