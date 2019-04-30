Прибыли крупнейшей пивоварни Руанды возросли — СМИ

Кигали, , 12:28 — REGNUM Крупнейшая пивоварня Руанды Bralirwa Ltd объявила о росте годовой прибыли на 33%. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их словам, компания получила больше доходов благодаря продаже пива Mutzig, принадлежащего к сегменту премиум.

Отмечается, что прибыль компании за 2018 год составила 11,3 миллионов долларов США. Продажи пивоварни выросли на 14,6%.

Bralirwa Ltd — старейшая пивоварня Руанды, которая также производит безалкогольные напитки.