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Прибыли крупнейшей пивоварни Руанды возросли — СМИ

Экономика

Прибыль компании за 2018 год составила 11,3 миллионов долларов США

Кигали, 30 апреля 2019, 12:28 — REGNUM  Крупнейшая пивоварня Руанды Bralirwa Ltd объявила о росте годовой прибыли на 33%. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их словам, компания получила больше доходов благодаря продаже пива Mutzig, принадлежащего к сегменту премиум.

Отмечается, что прибыль компании за 2018 год составила 11,3 миллионов долларов США. Продажи пивоварни выросли на 14,6%.

Bralirwa Ltd — старейшая пивоварня Руанды, которая также производит безалкогольные напитки.

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Пищевая промышленность
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