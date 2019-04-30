Вторник, 30 Апреля 2019 года
12:35:30 МСК

Цветочное оформление Казани оценили в 136,5 млн рублей

Экономика

Объявлен тендер на заключение контракта на 2019 год

Казань, 30 апреля 2019, 12:23 — REGNUM  Из бюджета Казани и Татарии на цветочное оформление столицы региона планируется потратить свыше 136,5 млн рублей. Подрядчика на контракт 2019 года определят в рамках электронного аукциона 23 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Торги объявлены комитета внешнего благоустройства исполкома Казани, начальная цена лота — 136 518 792,49 рубля. Если победитель не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то обязан будет привлечь эти организации к реализации контракта.

«Цветами оформляются существующие объемные композиции: «Стена FIFA 2018» по ул. Чистопольская; «Барс» по ул. Татарстан; «Жар-Птица», «Лилия» по ул. Баумана; «Мяч» по пр. Универсиады, «Тюльпаны» по пр. Универсиады, «Бутса», «Свисток» по ул. Чистопольская, Бамбуковое дерево по ул. Тихомирнова, «Мяч с футболистами» на пересечении ул. Декабристов и М. Вахитова», — уточняется в техзадании и добавляется, что при всхожести луковичных культур менее 70% от нормы исполнитель восстанавливает недостающее за счёт собственных средств.

До того, как начать работы, подрядчик должен будет предоставить заказчику эскизы оформления, выполненные в цвете, с приложением перечня и количества цветочной рассады. Высадку цветов исполнитель должен будет проводить утром или к концу дня, в пасмурную погоду — в течение всего дня.

Среди тех композиций, что должны быть выполнены — ромбы, шары, объёмная композиция «Алмаз и Алтын», состоящая из фигуры мальчика и девочки, а также композиция «Лебеди», объемная композиция «Мир в твоих руках» с автоматическим поливом, композиции «Ромашка», «Бублики», «Сердца», «Пирамидка», «Книга». Предполагается также размещение букв на склонах в виде надписей «Будущее в твоих руках», «SKILLS FOR THE FUTURE» на откосах по Оренбургскому тракту во въезде в город, «WORLD SKILLS KAZAN 2019» (с логотипом) по проспекту Х.Ямашева.

Все работы должны быть выполнены до 31 октября 2019 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные закупки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить