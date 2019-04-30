Цветочное оформление Казани оценили в 136,5 млн рублей

Казань, , 12:23 — REGNUM Из бюджета Казани и Татарии на цветочное оформление столицы региона планируется потратить свыше 136,5 млн рублей. Подрядчика на контракт 2019 года определят в рамках электронного аукциона 23 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Торги объявлены комитета внешнего благоустройства исполкома Казани, начальная цена лота — 136 518 792,49 рубля. Если победитель не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то обязан будет привлечь эти организации к реализации контракта.

«Цветами оформляются существующие объемные композиции: «Стена FIFA 2018» по ул. Чистопольская; «Барс» по ул. Татарстан; «Жар-Птица», «Лилия» по ул. Баумана; «Мяч» по пр. Универсиады, «Тюльпаны» по пр. Универсиады, «Бутса», «Свисток» по ул. Чистопольская, Бамбуковое дерево по ул. Тихомирнова, «Мяч с футболистами» на пересечении ул. Декабристов и М. Вахитова», — уточняется в техзадании и добавляется, что при всхожести луковичных культур менее 70% от нормы исполнитель восстанавливает недостающее за счёт собственных средств.

До того, как начать работы, подрядчик должен будет предоставить заказчику эскизы оформления, выполненные в цвете, с приложением перечня и количества цветочной рассады. Высадку цветов исполнитель должен будет проводить утром или к концу дня, в пасмурную погоду — в течение всего дня.

Среди тех композиций, что должны быть выполнены — ромбы, шары, объёмная композиция «Алмаз и Алтын», состоящая из фигуры мальчика и девочки, а также композиция «Лебеди», объемная композиция «Мир в твоих руках» с автоматическим поливом, композиции «Ромашка», «Бублики», «Сердца», «Пирамидка», «Книга». Предполагается также размещение букв на склонах в виде надписей «Будущее в твоих руках», «SKILLS FOR THE FUTURE» на откосах по Оренбургскому тракту во въезде в город, «WORLD SKILLS KAZAN 2019» (с логотипом) по проспекту Х.Ямашева.

Все работы должны быть выполнены до 31 октября 2019 года.