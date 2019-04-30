На Камчатке разрабатывают план реализации проекта «Парк «Три вулкана»

Петропавловск-Камчатский, , 12:21 — REGNUM Заместитель председателя Правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел на территории Тимоновских природных источников выездное совещание, посвященное созданию в Камчатском крае нового туристического кластера. В нем принял участие губернатор Владимир Илюхин, сообщается на официальной сайте администрации региона.

Перед совещанием Юрий Трутнев осмотрел базу «Горный приют Святого Тимона». Инвестор ООО АК «Витязь-Аэро» начал строительство комплекса из гостиницы и водолечебницы в 2017 году. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений.

Водолечебница состоит из открытого и закрытого бассейнов, купели с прохладной водой, сауны и массажного кабинета. Гостиница вмещает в себя 13 номеров и ресторан. Строительство базы велось с минимальным нанесением ущерба окружающей среде — приют расположен в живописной долине Тимоновского природного заказника — здания стоят на сваях, для отделки использовались экологически чистые материалы, отоплением и электричеством базу обеспечивают солнечные батареи.

«Камчатка — уникальная территория с точки зрения развития туризма. Уникальная не только на Дальнем Востоке России, но и в мировом масштабе. Тем не менее, для развития этого потенциала делается недостаточно. Есть некоторые проекты, но их общий потенциал с точки зрения приема туристов на порядки отличается от того объема, который Камчатка в состоянии принять. Для того чтобы это изменить, нужны большие якорные проекты. Первый такой проект — это создание парка «Три вулкана», — сказал Юрий Трутнев.

Автор и ключевой инвестор проекта ООО «Роза Хутор» планирует создать в районе сопки Горячей курорт с 1000 гостиничных номеров, 17 километрами горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами. Ожидается, что парк ежегодно будут посещать более 400 тысяч человек, чтобы полюбоваться Горелым, Мутновским и Вилючинским вулканами, Южной долиной гейзеров и лавовыми пещерами.

«Этот проект может стать абсолютным прорывом с туристической точки зрения, он может сделать Камчатку доступной как для жителей России, так и для граждан других государств. Для реализации подобных масштабных проектов нужна консолидация усилий на всех уровнях: федеральном и региональном. Федеральное агентство по туризму в части нас касающейся, безусловно, поддержит данный проект и окажет все необходимое содействие», — отметила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

Общая стоимость проекта — 39,2 миллиарда рублей. Инвестор готов вложить в курорт 15 миллиардов рублей.

«Инвестору необходима помощь от Правительства РФ, помощь большая. Всего на создание инфраструктуры необходимы 24,2 миллиарда рублей. Сейчас рассматривается целесообразность строительства порта в бухте Вилючинской. Но это не просто проект, это прорывной проект, потому что он открывает возможности массового туризма на Камчатке», — добавил Юрий Трутнев.

Вице-премьер — полпред Президента в ДФО дал поручение профильным федеральным ведомствам совместно с Правительством Камчатского края разработать комплексный план реализации инвестиционного проекта «Парк «Три вулкана».

«В последние годы благодаря совместной работе правительства края и федеральных органов исполнительной власти, туристический поток на Камчатку значительно вырос. Развитие туристической отрасли в крае — один из приоритетов, определенных губернатором Владимиром Илюхиным. Большая часть туристов — иностранцы — прибывают на полуостров на борту круизных лайнеров. Проект парка предполагает создание портовой зоны для приема круизных судов. Это позволит предусматривать операторам лайнеров семидневные программы пребывания на Камчатке туристов. Напомню, сейчас круизные суда заходят максимум на пару дней», — объяснил вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов.

Он также добавил, что прибытие первого в этом сезоне круизного лайнера на Камчатку запланировано на утро 2 мая.