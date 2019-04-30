Рубль «теряет в весе» перед майскими праздниками

Москва, , 12:19 — REGNUM Рубль незначительно теряет в цене в преддверии длинных майских праздников: инвесторы предпочитают сократить свои позиции, чтобы снизить риски потерь капитала в случае выхода негативных новостей, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Кроме того, на курсе сказывается уход отечественных экспортеров, которые завершили вчера конверсионные операции вместе с последними выплатами налога на прибыль. Дополнительное давление на рубль и другие сырьевые валюты оказывают данные, свидетельствующие о замедлении активности в промышленном секторе Китая, крупнейшем импортере топлива», — пояснил эксперт.

Уже 1 мая в конгрессе США пройдут слушания по России, по итогу которых в Вашингтоне вновь могут начать обсуждать очередные санкции. Важное значение для международных рынков будет иметь завтрашнее заседание ФРС и пятничный отчет по безработице в США.

«Поддержку курсу рубля оказывает позитив на нефтяном рынке, где цены приостановили падение после заявлений представителей Саудовской Аравии о возможном продлении договоренностей о сокращении добычи сырья до конца 2019 года, что внушает оптимизм касательно сбалансированности рынка в 2019 году», — полагает Николаев.

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