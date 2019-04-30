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На Камчатке построят крупнейший порт для обслуживания грузов Севморпути

Экономика

Срок реализации проекта — 2027 год

Петропавловск-Камчатский, 30 апреля 2019, 11:52 — REGNUM  Второй по объемам перевалки контейнерных грузов терминал мощностью до 1 млн тонн в год планирует построить компания «Терминал Сероглазка» (входит в «Норебо холдинг») в Петропавловске-Камчатском. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Комплекс будет предназначен для обслуживания рыбопромысловых судов, организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов, в том числе следующих Северным морским путём. Отмечается, что в рамках проекта будут созданы современный холодильный комплекс и площадка для подключения рефрижераторных контейнеров. Общая емкость рефрижераторных мощностей составит 20 тыс. тонн.

В настоящее время инвестор приобрёл спецтехнику, построил и реконструировал причальные сооружения протяженностью 522 погонных метра с глубинами до 14 метров.

Общая стоимость инвестпроекта составляет 2,2 млрд рублей. Он реализуется по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока об инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток. Создание терминала в 2027 году позволит создать до 300 рабочих мест.

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Морские порты России и транзит
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