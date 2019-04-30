Фрукты и овощи из Таджикистана будут проходить упрощенную таможню в России

Душанбе, , 12:00 — REGNUM Кожура цитрусовых плодов, корки дынь и съедобные фрукты и орехи вошли в перечень товаров, которые будут проходить по упрощенному таможенному коридору между Таджикистаном и Россией. Об этом 30 апреля сообщает издание Asia-Plus.

Отмечается, что пропуск некоторых товаров по упрощенному таможенному коридору предусмотрен соглашением об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров между Таджикистаном и Россией.

В перечень товаров также входят овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений и другие пищевые продукты.

Отметим, вышеуказанное соглашение было подписан 17 апреля между таможенными ведомствами двух стран в рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву.

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