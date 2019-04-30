Поможет бороться с мошенниками: о запрете оформления займов в интернете

Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Сейчас, чтобы «оформить» заём на другого человека, достаточно знать данные его паспорта, а также знать, когда он в последний раз брал кредит, и то и другое выяснить несложно, предложенный МВД порядок поможет бороться с этим видом мошенничества, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 30 апреля, адвокат Юрий Баринов, комментируя сообщения об инициативе МВД запретить оформление займов в интернете без паспорта.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что МВД предлагает «исключить возможность оформления микрозаймов через сеть интернет без идентификации лица, желающего получить кредит».

«Абсолютно правильная инициатива. Случаев злоупотребления нынешним порядком не так уж много, но они есть. Чтобы «оформить» заём на другого человека, достаточно знать данные его паспорта и знать, когда он в последний раз брал кредит. Первое могут знать даже вахтеры на проходной, когда берут у вас паспорт. Второе можно официально выяснить в бюро кредитных историй.

Есть более современные технологии, которые также позволяют оформлять кредиты без личного посещения банка, но с проведением необходимой проверки. Речь прежде всего о визуальном опознавании через камеру. Такая технология уже внедрена в ряде банков, и будущее именно за ней», — отметил Юрий Баринов.