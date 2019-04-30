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Семью ростовского губернатора Голубева по-прежнему кормит супруга

Экономика

Годовой доход четы за 2018 год вырос на 1,5 млн рублей

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2019, 11:42 — REGNUM  Семья губернатора Ростовской области Василия Голубева в 2018 году стала богаче на 1,5 млн рублей. Как следует из декларации, опубликованной на официальном сайте регионального правительства, первая леди региона по-прежнему в семь раз богаче мужа. Так, доход донского главы составил 6 млн 717 тыс. 178,59 рубля, его супруги — 49 млн 285 тыс. 924,70 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Для сравнения: в 2017 году Голубев заработал около 6,4 млн рублей, жена — в семь раз больше мужа — 48 млн рублей.

Список недвижимого имущества за прошедший год не изменился. Так, у донского губернатора три земельных участка площадью 1670, 1600, 970 кв. метров, три жилых дома площадью 120,2, 357,9 и 476,8 кв. метра и летняя кухня площадью 27,8 кв. метра. Автомобиль у Василия Голубева по-прежнему не появился.

Жена-кормилица, как и в предшествующем году, владеет тремя земельными участками общей площадью почти 13 тыс. кв. метров, тремя жилыми домами площадью 544,7, 158,7, 17,3 кв. метра и в общей долевой собственности нежилым зданием площадью более 6 тыс. кв. метров. Как и в 2017 году, первой леди Ростовской области принадлежит ½ доли в нежилом здании, общая площадь которого составляет 105,5 кв. метра. Автопарк Голубева не меняла — у неё легковой автомобиль Audi Q5.

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Доходы чиновников и депутатов в 2018 году
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