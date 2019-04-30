Налог на зарубежные онлайн-покупки обернётся ростом цен в РФ – прогноз

Москва, , 11:38 — REGNUM Удорожание иностранных товаров позволит поднять цены и российским производителям, что разгонит инфляцию и снизит реальные доходы населения, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 30 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу ввести единый сбор на все покупки в зарубежных онлайн-магазинах вне зависимости от стоимости.

«Идея совершенно закономерная в нашем современном мире, — сказал Комолов. — Популярность протекционизма растёт в экономической политике разных государств. Страны пытаются ограничить свободу передвижения товаров через границу. Применяются разные механизмы защиты национального рынка. Мы видим, что и США против Китая ввели разные ограничения, и ЕС в этом участвует, и Китай ведёт себя агрессивно. Так что эта идея укладывается в общую канву развития мировой экономики. Однако, что касается именно РФ, такая мера мне представляется как минимум недостаточной».

Экономист объяснил, что в XXI веке недостаточно просто закрыть границы от ввозимых товаров.

«Экономика — это более сложная система, и национального производителя надо поддерживать не только ликвидацией конкурента из внешнего мира, но и продуманной экономической политикой, — сказал Комолов. — Можно привести очень хороший пример с российскими курортами, когда с помощью протекционистских методов российских граждан лишили возможности отдыхать в Египте и Турции. Привело ли это к резкому росту качества российских курортов? Или снижению цен на их услуги? Нет — цены, наоборот, выросли, а качество не изменилось. Все понимают, что такие санкции носят временный характер, и надо прямо сейчас пользоваться благоприятной конъюнктурой — резко поднять цены и ещё сильнее снизить издержки. Тем самым качество только ухудшается».

В целом, как подчеркнул экономист, в РФ пока слабая макроэкономическая база для роста экономики, и по этой причине протекционизм не будет работать так, как ожидается.

«Он может только усугубить ситуацию — условий для развития экономики не создано, а ликвидация конкурентной составляющей заставит наших производителей расслабиться и перестать развивать хоть что-то, — добавил экономист. — Очевидно, что, если на границах появляется новый сбор, значит, он будет вложен в цену товара. А если товар дорожает, то, стало быть, возможностей купить его становится меньше. Более того, вместе с этим ростом начнётся инерционный рост цен на российские товары. Пользуясь сложившейся ситуацией, российские производители обязательно хоть немного да повысят цены, что будет стимулировать инфляцию и снижать реальные доходы населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с инициативой ввести в РФ единый сбор на все покупки в зарубежных онлайн-магазинах вне зависимости от стоимости.

По информации издания «Коммерсантъ», в письме, направленном ассоциацией вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, предлагается признать трансграничную торговлю внешнеэкономической деятельностью и исключить товары, приобретаемые в иностранных онлайн-магазинах, из категории предметов для личного пользования. Изначально предполагалось взимать единый сбор в размере 20% от стоимости трансграничных товаров, однако в итоге участники обсуждения сошлись на 15%.

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