Вторник, 30 Апреля 2019 года
12:16:38 МСК

Производство автомобилей в Великобритании сократилось на 14%

Экономика

В марте 2019 года

Производство автомобилей в Великобритании сократилось на 14%
Производство автомобилей

Лондон, 30 апреля 2019, 11:07 — REGNUM  Производство автомобилей в Великобритании снизилось в марте 2019 года, что происходит уже десятый месяц подряд. Об этом 30 апреля сообщает Reuters.

Всего в марте 2019 года британские автокомпании выпустили 126 195 автомобилей, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Экспорт, на который приходится четыре из каждых пяти автомобилей, произведенных в Великобритании, сократился на 13,4%.

Торговая ассоциация автомобильной промышленности Великобритании (SMMT) проанализировала текущую ситуацию и сообщила, что объем производства упадет в этом году до 1,36 млн единиц. В то время как в 2018 году этот показатель составлял 1,52 млн единиц. Но это только в том случае, если Лондон сможет заключить сделку по выходу из ЕС, в противном случае объем производства к 2021 году упадет на 30% до 1,07 млн единиц, вернувшись к уровню середины 1980-х годов.

«Всего несколько лет назад индустрия собиралась выпустить 2 миллиона автомобилей к 2020 году — цель, которая сейчас невозможна, поскольку британская репутация подорвана», — заявил исполнительный директор SMMT Майк Хоуз.

Читайте также: Выход Великобритании из ЕС отложен: состоится ли он вообще

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить