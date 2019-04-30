Производство автомобилей в Великобритании сократилось на 14%

Лондон, , 11:07 — REGNUM Производство автомобилей в Великобритании снизилось в марте 2019 года, что происходит уже десятый месяц подряд. Об этом 30 апреля сообщает Reuters.

Всего в марте 2019 года британские автокомпании выпустили 126 195 автомобилей, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Экспорт, на который приходится четыре из каждых пяти автомобилей, произведенных в Великобритании, сократился на 13,4%.

Торговая ассоциация автомобильной промышленности Великобритании (SMMT) проанализировала текущую ситуацию и сообщила, что объем производства упадет в этом году до 1,36 млн единиц. В то время как в 2018 году этот показатель составлял 1,52 млн единиц. Но это только в том случае, если Лондон сможет заключить сделку по выходу из ЕС, в противном случае объем производства к 2021 году упадет на 30% до 1,07 млн единиц, вернувшись к уровню середины 1980-х годов.

«Всего несколько лет назад индустрия собиралась выпустить 2 миллиона автомобилей к 2020 году — цель, которая сейчас невозможна, поскольку британская репутация подорвана», — заявил исполнительный директор SMMT Майк Хоуз.

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