Индонезия и КНР договорились об экспорте фруктов на китайский рынок

Джакарта, , 11:05 — REGNUM Один из ведущих продуктов Индонезии, питайя или как его еще называют «драконий фрукт» скоро начнет поступать на рынок Китая после двусторонних переговоров об экспорте индонезийских фруктов в КНР, сообщает Antaranews.

В ходе визита вице-президента Индонезии Юсуф Калла и главы МИД страны Ретно Марсуди в Пекин в конце апреля 2019 года правительства Индонезии и КНР договорились об экспорте на китайский рынок таких тропических фруктов, как лонган, бананы, салак и мангустин.

«Доступ к рынку открыт, пришло время быстро двигаться вперед», — заявил руководитель отдела биобезопасности агентства по карантину в сфере сельского хозяйства Индонезии Турхади Нурахчман.

Ожидается, что вскоре Индонезия и КНР подпишут аналогичный протокол об экспорте свежих ананасов. Эта инициатива индонезийской стороны была одобрена в Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пекине состоялся бизнес-форум между Индонезией и КНР, в результате которого было подписано 23 меморандума о взаимопонимании в различных областях.

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