ИННОПРОМ даст импульс росту товарооборота Свердловской области и Турции

Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM Высокотехнологичные отрасли промышленности: машиностроение, глубокая лесопереработка, ядерная медицина, лазерные, аддитивные, нано и IT технологии, а также логистика, здравоохранение, образование могут в ближайшем будущем стать темой общего партнерского диалога Свердловской области и Турецкой Республики. Вопросы перспективных сфер и новых форм взаимодействия региона с Турцией, в том числе в свете Х Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, партнером которой выступает эта страна, обсуждались на встрече губернатора Евгения Куйвашева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Российской Федерации г-ном Мехме́том Самса́ром. Дипломат сегодня прибыл на Средний Урал с официальным визитом.

«Мы ждем от ИННОПРОМа развития новых направлений сотрудничества с турецкой стороной. Мы хотим, чтобы Турция открыла для себя наш регион как динамично развивающуюся индустриальную территорию. Наш опыт говорит о том, что после выставки товарооборот региона со страной-партнером стабильно растет, а взаимодействие приобретает системный характер», — считает глава Свердловской области.

В ответном слове Посол отметил, что Турция придает большое значение участию в ИННОПРОМе и надеется развивать сотрудничество с российскими регионами.

«Главы наших государств договорились об увеличении товарооборота до ста миллиардов долларов и всестороннем развитии сотрудничества. Решить эту задачу мы можем, только взаимодействуя с регионами. Сегодня в России работает порядка 1600 наших компаний, и мы возлагаем большие надежды на выставку ИННОПРОМ. Свердловская область — это один из первых регионов, которые я посетил в России, и я уверен, что контакты после выставки станут регулярными», — сказал дипломат.

Он также сообщил, что на сегодняшний день принято решение: официальный уровень турецкой стороны будет представлен на выставке ИННОПРОМ министром промышленности и технологий и министром торговли Республики. Кроме этого, Турция планирует провести на платформе выставки заседание Российско-Турецкого Делового совета для решения и проработки практических задач сотрудничества.

Посол также проинформировал губернатора, что в планах Посольства — проведение на площадке Екатеринбурге в рамках перекрестного года культуры и туризма России в Турции и Турции в России, которым объявлен 2019-й, фестиваля турецкого кино, художественной выставки и музыкального концерта турецких исполнителей.

Турция входит в число 20 крупных внешнеэкономических партнеров региона. По итогам 2018 года взаимный товарооборот составил 185 миллионов долларов США. Свердловская область экспортирует в Турцию металлы, изделия из древесины, продукцию машиностроительного комплекса. Из Турции импортируется преимущественно продовольственная и химическая продукция. Среди элементов инфраструктуры сотрудничества стоит назвать наличие регулярного прямого сообщения по маршруту Екатеринбург-Стамбул силами «Турецких авиалиний», наличие офиса Почетного консула Турции в Екатеринбурге, а также финансовой организации — международного «Кредит Европа Банка».