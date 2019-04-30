«Евродон» намерен отсудить у «Росгосстраха» почти 200 млн рублей

Москва, , 10:47 — REGNUM Компания «Евродон» пытается отсудить у страховой компании «Росгосстрах» более 196 млн рублей. Исковое заявление подано в арбитражный суд Московской области, сообщает ИА REGNUM.

Стоит отметить, что в марте текущего года «Евродон» уже подавал иск с требованиями на такую же сумму — 196 млн 322 тыс. 59,6 рубля. Заявление не было рассмотрено, так как поданные документы были подписаны неуполномоченным лицом.

Ещё в 2017 году «Евродон» планировал судиться с «Росгосстрахом» из-за отказа страховщика возместить убытки, которые понесла компания в результате гибели индейки из-за птичьего гриппа. Руководитель предприятия (на тот момент Вадим Ванеев) намеревался даже прекратить сотрудничество с «Росгосстрахом».

ИА REGNUM ранее сообщало, что более 80% работников группы компаний «Евродон» (Ростовская область) могут остаться без работы. Ожидается, что массовые увольнения на предприятии начнутся в мае-июне 2019 года.

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