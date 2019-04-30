В ГСЧС Украины сообщили, что огонь не повредил реактор РАЭС

Ровно, Украина, , 10:46 — REGNUM В Ровенской области Укрианы 29 апреля произошел пожар на Ровенской атомной электростанции (РАЭС). Об этом 30 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов спикер главного управления государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Ровенской области Дмитрий Мельник.

Он сообщил, что вчера сгорела трансформаторная станция.

«Возгорание на трансформаторной станции ликвидировано. Пожар произошел вчера, около 21.00… Приблизительно через час силами ГСЧС пожар был ликвидирован. К тушению привлекалось 36 человек личного состава и 10 единиц спецтехники», — рассказал Мельник.

По его словам, в результате пожара реактор не пострадал, утечки радиации не произошло.

«Радиационный фон в пределах нормы. Никакой утечки не было. На данный момент жертв и пострадавших нет. Все причины пожара будут устанавливать специалисты РАЭС. Угрозы никакой нет, все под контролем», — заверил Мельник.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера ночью, 29 апреля, пресс-служба ГСЧС Украины проинформировала о возгорании на РАЭС. Отмечалось, что в 21.07 мин. произошло возгорание трансформатора на открытой территории распределительного устройства на территории Ровенской АЭС. В 22 ч. 05 мин. силами ГСЧС пожар ликвидирован.