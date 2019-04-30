На Украину массово завозят битые авто из США

Киев, , 10:44 — REGNUM На украинском авторынке массово стали появляться некондиционные подержанные автомобили из США. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации «Автоинвестстрой» (АИС).

«Предлагаемые к покупке автомобили 2009−2016 годов выпуска, с небольшими повреждениями, с минимальными пробегами и коробкой автомат, имеют документально подтвержденный официальными органами США: реальный пробег и историю сервисного обслуживания», — говорится в сообщении компании АИС.

Представители компании заверяют, что машины, выставленные на продажу, не являются «утопленниками» и не были в серьезных ДТП.

«Все автомобили на ходу, но требуют небольшого ремонта», — сказано в тексте сообщения.

Сообщается также, что покупатель может приобрести машину в аварийном состоянии, либо купить автомобиль в уже восстановленном виде.

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