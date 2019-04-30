Улан-Удэ, Бурятия, , 10:48 — REGNUM

Отчет Счётной палаты России с критикой стратегии социально-экономического развития (СЭР) Бурятии и Забайкалья относится к утратившему силу документу. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUMв министерстве экономики Бурятии.

Ранее Счётная палата обнародовала отчёт, в котором отметила, что стратегия СЭР двух регионов не актуализированы с учетом национальных целей, установленных майскими указами президента России. По мнению аудиторов, в документе также не согласованы и не сбалансированы цели социально-экономического развития Байкальского региона, а также нет системного анализа и контроля их достижения. Всё это, в свою очередь, препятствует объективной оценке объема необходимого финансового обеспечения.

«Данная информация ранее публиковалась Счетной палатой и относилась к анализу стратегических документов, действующих в период с 2012 по 2018 год в Республике Бурятия», — сообщили в минэкономики республики.

В министерстве отметили, что палатой рассматривалась региональная стратегия СЭР до 2025 года, принятая в 2007 году. Документ утратил силу в 2019 году в связи с принятием 28 февраля новой республиканской стратегии до 2035 года. Новый документ, по словам чиновников, был разработан в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России и согласован с федеральными органами власти.

«Первый этап реализации стратегии направлен на безусловное достижение национальных целей и целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204», — сообщили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новой стратегии СЭР республики авторы предложили три сценария развития — консервативный, умеренно-оптимистичный и инновационный. Согласно первому варианту, реальные денежные доходы жителей Бурятии к 2035 году увеличатся предположительно на 27%, что не позволит реализовать поручение президента страны.

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