Сеул, Южная Корея, , 10:35 — REGNUM

В первом квартале 2018 года объем продаж LG Electronics составил 14,91 трлн вон (~$12,8 млрд), а операционная прибыль — 900,6 млрд вон (~$773,7 млн). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продажи компании сократились на 1,4%, а операционная прибыль — на 18,7%.

Продажи бизнес-подразделения Home Appliance & Air Solution, специализирующееся на разработке и продаже стиральных машин, холодильников, кондиционеров и другой электроники для дома, составили 5,46 трлн вон (~$4,69 млрд), а операционная прибыль 727,6 млрд вон (~$625,08 млн). Продажи бытовой техники увеличились на 11%, благодаря стабильным продажам в Европе и Азии. А операционная прибыль увеличилась на 30,5%

Продажи подразделения Home Entertainment, специализирующегося на разработке современных плоскопанельных телевизоров и мониторов, видео и аудиотехники, ноутбуков, сократились на 2,9%, до 4,23 трлн вон (~$3,63 млрд), а операционная прибыль — 346,5 млрд вон (~$297,67 млн).

Продажи подразделения Mobile Communications, занимающегося разработкой телефонов, смартфонов и коммуникаторов стандартов GSM и CDMA, составили 1,51 трлн вон (~$1,29 млрд), а операционные убытки — 203,5 млрд вон (~$174,82 млн).

Продажи подразделения по выпуску автомобильных комплектующих Vehicle Components увеличились на 60,4% и составили 1,34 трлн вон (~$1,15 млрд), а операционные убытки — 15,4 млрд вон (~$13,23 млн).

Продажи подразделения Business Solution составили 625,6 млрд вон (~$537,45 млн), а операционная прибыль — 55,5 млрд вон (~$47,68 млн).