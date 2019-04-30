В половине регионов Поволжья годовая инфляция в марте замедлилась

Нижний Новгород, , 10:30 — REGNUM Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в марте осталась на уровне 5,1%. Стабилизация связана, в том числе, «с завершением переноса повышения ставки НДС в цены и снижением давления со стороны затрат на стоимость продовольствия». Инфляция прекратила увеличиваться во многом за счет продовольствия, рост цен на которое замедлился на 0,2 процентных пункта и составил до 5,4% (в РФ — 5,9%), сообщается на сайте Центрального банка России.

По данным банкиров, основными компонентами замедления продовольственной инфляции в регионах ПФО стали цены на фрукты, картофель, яйца и сахар. В марте подешевели яйца и сахар, картофель подешевел еще сильнее, чем месяцем ранее, фрукты.

«На стоимость импортируемых фруктов, как и в начале года, существенное влияние оказывала динамика курса рубля, а отечественных — высокий урожай 2018 года», — говорится в сообщении.

По данным Волго-Вятского главное управление Центробанка, стабилизированы «темпы удорожания мяса после существенного их ускорения во второй половине 2018 года», но при этом сохранилась тенденция к увеличению годовых темпов прироста цен на хлеб, кондитерские, макаронные и крупяные изделия. В банке связывают это с «сохраняющимся переносом в издержки производителей ранее произошедшего роста цен на зерновые культуры».

«В дальнейшем давление этого фактора на цены продуктов переработки зерновых должно снижаться с учетом прекращения роста внутренних и внешних цен на основные зерновые культуры. Этому способствуют и благоприятные ожидания урожая этого года (с учетом хорошего состояния озимых)», — отмечается в релизе.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,2% — до 4,8% за год, что связано с увеличением темпа роста цен на легковые автомобили. Цены на топливо за март несколько снизились. За год подешевела техника: смартфоны, фотоаппараты и телевизоры, спрос на которые оказался ниже предложения, а также отдельные предметы одежды и обуви.

В марте годовая инфляция услуг, как и в феврале, составила 5,1%. На ее стабилизацию оказали влияние услуги связи, рост цен на которые замедлился на 1,1% — до 4,6%.

«Вклад в инфляцию внесло плановое повышение в марте стоимости проезда в городском транспорте в отдельных регионах ПФО (Ульяновская область). В некоторых регионах тарифы на проезд были увеличены еще в январе-феврале (Самарская область, Мордовия и Татарстан).

В целом почти в половине регионов Поволжья годовая инфляция в марте замедлилась. Среди них Удмуртия, Чувашия, Мордовия, Башкортостан, Нижегородская и Пензенская области», — отмечается в релизе.

Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова обращает внимание на «признаки того, что пик годовой инфляции в этих регионах уже пройден». По её словам, в дальнейшем инфляция будет замедляться и в других регионах Поволжья:

«Сейчас риски повышения темпов роста цен на отдельные продовольственные товары уменьшились. В марте снизились цены на некоторые продукты питания, которые до этого вносили заметный вклад в ускорение продовольственной инфляции».