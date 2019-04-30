Цены на нефть стабилизируются в районе $71

Москва, , 10:08 — REGNUM После обвала нефтяных цен в конце прошлой недели, котировки Brent стабилизируются в районе $71. Это не означает что падение на этом закончено, однако участникам торгов теперь необходимо время, для того что бы сориентироваться в новых реалиях, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«А эти реалии таковы, что с достаточно высокой вероятностью можно утверждать о происходящем развороте растущей тенденции на рынке нефти. При этом и из новостного фона все более отчетливо проступает картина неизбежного спада котировок, в усложняющихся взаимоотношениях ОПЕК+, где США давят на Саудовскую Аравию, требуя поднять уровень добычи», — пояснил эксперт.

Иран заявляет о том что, несмотря на американские санкции, он продолжит добывать столько нефти сколько захочет. Россия, также ищет способы нарастить добычу, не желая уступать свою долю рынка американским компаниям.

«Очевидно, что речь уже идет о высокой вероятности резкого роста уровня добычи нефти, с отсечкой для еще большего обострения ситуации в конце этой недели, когда вступит официальный запрет США на покупку иранской нефти (2 мая 2019 года). Так что сегодня, 30 апреля, у Brent, да и участников торгов еще есть время для того что бы консолидируясь в диапазоне $71−72 приготовиться к новому удару», — считает Быков.

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