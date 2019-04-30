Свердловские власти заключат контракты с «госпиталем Тетюхина»

Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM Свердловский минздрав заключит два контракта с Уральским клиническим лечебно-реабилитационным центром (Нижний Тагил), созданным покойным меценатом Владиславом Тетюхиным. Информация указана на сайте Госзакупок.

На портале ещё в начале апреля была размещена информация о двух конкурсах на общую сумму 193,5 млн рублей. «Госпиталь Тетюхина» является пока единственным участником обоих конкурсов — на 184 млн и 9,5 млн рублей, и его заявка соответствует условиям документации. Проекты контрактных соглашений уже опубликованы на портале.

По условиям контрактов нужно обеспечить «медицинские услуги по эндопротезированию суставов конечностей» при разного рода патологиях и заболеваниях.

Напомним, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков заявил, что «госпиталю Тетюхина» не будут снижать квоты на лечение за счет средств из областного бюджета и системы ОМС. Ранее сотрудники центра обращались к властям региона с просьбой увеличить данные квоты.

Читайте ранее в этом сюжете: «Госпиталю Тетюхина» не будут сокращать квоты — свердловский минздрав