Вторник, 30 Апреля 2019 года
11:14:25 МСК

В Якутии обнаружены остатки организмов, живших более 500 млн лет назад

Экономика

Учёные планируют выяснить, какие экологические и биологические перестройки происходили на Земле в то время

Новосибирск, 30 апреля 2019, 10:02 — REGNUM  Учёные Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН (Новосибирск) собирают и исследуют остатки древних организмов, живших на Земле более 500 млн лет назад, сообщает 30 апреля издание «Наука в Сибири».

В прошлом полевом сезоне экспедиция под руководством научного сотрудника лаборатории палеонтологии и стратиграфии докембрия ИНГГ СО РАН Владимира Рогова, провела комплексные исследования в Якутии, на юго-западе от дельты Лены.

«В изучаемой нами хатыспытской свите обнаружено местонахождение ископаемых эдиакарских организмов с уникальной сохранностью мягких тканей», — сообщил учёный.

Отмечается, что в ходе исследования сотрудники ИНГГ СО РАН намерены выяснить, какие экологические и биологические перестройки происходили на Земле в то время. Сейчас отобранные материалы находятся в лабораториях ИНГГ СО РАН — ученые работают с образцами, применяя различные новейшие методы. В частности, методику нежного препарирования, которая позволяет бережно отделять раковинные организмы от фрагментов породы.

Кроме этого, в лабораторных условиях проводилось изучение зависимости состава биомаркеров захороненного органического вещества от условий и обстановок осадконакопления.

Читайте также: Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить