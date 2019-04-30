В Якутии обнаружены остатки организмов, живших более 500 млн лет назад

Новосибирск, , 10:02 — REGNUM Учёные Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН (Новосибирск) собирают и исследуют остатки древних организмов, живших на Земле более 500 млн лет назад, сообщает 30 апреля издание «Наука в Сибири».

В прошлом полевом сезоне экспедиция под руководством научного сотрудника лаборатории палеонтологии и стратиграфии докембрия ИНГГ СО РАН Владимира Рогова, провела комплексные исследования в Якутии, на юго-западе от дельты Лены.

«В изучаемой нами хатыспытской свите обнаружено местонахождение ископаемых эдиакарских организмов с уникальной сохранностью мягких тканей», — сообщил учёный.

Отмечается, что в ходе исследования сотрудники ИНГГ СО РАН намерены выяснить, какие экологические и биологические перестройки происходили на Земле в то время. Сейчас отобранные материалы находятся в лабораториях ИНГГ СО РАН — ученые работают с образцами, применяя различные новейшие методы. В частности, методику нежного препарирования, которая позволяет бережно отделять раковинные организмы от фрагментов породы.

Кроме этого, в лабораторных условиях проводилось изучение зависимости состава биомаркеров захороненного органического вещества от условий и обстановок осадконакопления.

Читайте также: Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле