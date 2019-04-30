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С мая в Новгородской области запустят новые пригородные поезда

Экономика

Поезда свяжут Великий Новгород с центрами Батецкого и Пестовского районов

Великий Новгород, 30 апреля 2019, 09:57 — REGNUM  В мае из Великого Новгорода начнут ходить дополнительные пригородные поезда — в посёлок Батецкий (станция Батецкая) и город Пестово Новгородской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития.

Официальный запуск пригородного поезда по маршруту Великий Новгород — Пестово состоится 1 мая. До конечной станции поезд будет следовать около семи часов, он пройдёт через Кириши и Будогощь (Ленинградская область) и Хвойную. Таким образом, между посёлком Хвойная и городом Пестово появится железнодорожное сообщение, которого раньше не было.

В региональном министерстве транспорта заявили, что график движения поездов проработан с учётом стыковки на станции Кириши с электричками до Санкт-Петербурга и обратно.

Ещё один дополнительный пригородный поезд (по субботам и воскресеньям) с 1 мая свяжет Великий Новгород с Окуловкой. Он пройдёт через Кириши, Будогощь, Неболчи и Любытино.

Кроме того, с 1 мая из Великого Новгорода будет ходить дополнительный поезд в посёлок Батецкий — центр Батецкого района Новгородской области.

«В период дачного сезона поезд будет следовать со всеми остановками пригородного поезда Великий Новгород — Луга», — сообщили в региональном министерстве транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития.

Поезда по новым маршрутам будут ходить до 15 октября, но, как отметили в министерстве, «при востребованности данных направлений, возможно продление периода их эксплуатации».

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Железнодорожные перевозки
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