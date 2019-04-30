Жить в свердловской Верхней Салде станет комфортнее

Верхняя Салда, Свердловская область, , 09:46 — REGNUM Транспортная доступность, качественное медобслуживание и обновление систем ЖКХ Верхней Салды стали главными темами заседания рабочей группы по созданию особой экономической зоны «Титановая долина» на территории городского округа под председательством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

«Сегодня есть серьезные планы по развитию производства в Верхней Салде. Это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, транспортной инфраструктуры. Определен перечень приоритетных задач, которые прошли детальную проработку с участием профильных министерств, корпорации ВСМПО-АВИСМА, управляющей компанией «Титановая долина» и администрацией Верхнесалдинского городского округа. Цель всех мероприятий — повышение качества жизни верхнесалдинцев», — отметил Алексей Орлов.

В частности, по словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, для обеспечения перспективного развития города, производства и ОЭЗ «Титановая долина» необходима комплексная реконструкция и модернизация системы водохозяйственного комплекса Верхней Салды. Участники совещания одобрили возможность реконструкции фильтровальной станции на территории Верхнесалдинского городского округа в форме концессионного соглашения, участниками которого станут администрация Верхнесалдинского округа, АО «Водоканал Свердловской области» и правительство Свердловской области. Дополнительным источником финансирования может стать федеральный бюджет, также возможно привлечение займа ВСМПО-АВИСМА с низкой процентной ставкой.

На совещании также рассмотрены планы УК «Титановая долина» по развитию транспортной инфраструктуры.

«Площадка ОЭЗ в Верхней Салде перешла в эксплуатационную фазу, поэтому сейчас УК «Титановая долина» сосредоточена на развитии прилегающей территории, обеспечении комфортной транспортной инфраструктуры, в том числе, чтобы люди могли оперативно перемещаться из Екатеринбурга и Нижнего Тагила в Верхнюю Салду и обратно», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

Участники совещания также обсудили возможность реконструкции имеющихся и строительство новых объектов здравоохранения для повышения качества медицинского обслуживания.