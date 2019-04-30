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Blue Bottle Coffee откроет первую кофейню в Сеуле

Экономика

Первая кофейня Blue Bottle Coffee откроется в окрестностях Сонсу-дон района Сондон-гу

Сеул, 30 апреля 2019, 09:53 — REGNUM  3 мая американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен Blue Bottle Coffee откроет свою кофейню в районе Сондон-гу города Сеула. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Известно, что дизайн помещения был разработан японским архитектурным бюро Schemata Architects во главе с Джо Нагасака.

Компания Blue Bottle Coffee также планирует открыть еще две кофейни в столице Южной Кореи. Одна из них будет находиться в окрестностях Самчхон-дон района Чонно-гу.

«Всякий раз, когда мы посещаем Южную Корею, мы поражаемся энтузиазмом и любовью корейских покупателей к нашему бренду. Мы рады представить в Южной Корее сеть наших кофеен», — сказал генеральный директор Blue Bottle Coffee Брайан Мехен.

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