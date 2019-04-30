Май для нефти будет «непростой»

Москва, , 09:44 — REGNUM На рынке нефти в мае ситуация может сложиться непростой. Во-первых, до сих пор нет четкого понимания, что США будут делать со странами-покупательницами иранской нефти. Рынок получил только первый сигнал, узнав, что льготный период завершается. Но Саудовская Аравия как единственный нефтепроизводитель в регионе, способный заместить выпадающие иранские объемы, пока не дал никаких комментариев на этот счет, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Кроме того, непонятно, как Вашингтон будет решать вопрос с Китаем, который покупает нефть иранского происхождения. Ссориться сейчас нельзя, переговоры по торговым условиям и так длятся больше положенного. В этой истории пока пробелов больше, чем фактов, поэтому остается только догадываться, как ситуации повернется далее», — отметила эксперт.

Самый негативный для мировых отношений и оттого самый позитивный для нефтяных «быков» сценарий заключается в полном прекращении всех льгот, быстро и без компромиссов. Тогда баррель Brent может взять курс на $80.

«Но может быть и так, что США аккуратно развернет основных покупателей иранской нефти в сторону саудовских поставок, а Китаю разрешит покупать, как он привык. И тогда баррель Brent может скорректироваться вплоть до $65, потому что тогда рынок получит все доказательства факта, что Штаты используют свои санкции очень выборочно», — пояснила Бодрова.

Во-вторых, у инвесторов нет уверенности в том, что договоренности ОПЕК+ далее будут продолжены. Здесь много вариантов развития событий, но и времени на обсуждение тоже много. В этом свете резких колебаний стоимости барреля на этом факторе может и не случиться.

«Предположительно, в мае баррель Brent останется в пределах $65−80. В общем на сегодняшний день сформированы все условия для снижения котировок чёрного золота», — полагает эксперт.

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