SK Global Chemical и Sinopec совместно приобрели завод в Китае

Сеул, , 09:30 — REGNUM SK Global Chemical, дочерняя компания SK Innovation, совместно с китайской нефтяной и химической корпорацией Sinopec приобрела нефтеперерабатывающий завод в городе Ухань (Китай). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, SK Global Chemical инвестирует 189,8 млрд вон (~$163,05 млн) в расширение мощностей, а китайская компания Sinopec выделит 352,6 млрд вон (~$302,91 млн).

Общая стоимость приобретения (включая земельные активы) составила 2,26 трлн вон (~$1,94 млрд). Оставшаяся сумма средств будет покрыта за счет внешних заимствований, процесс по завершению приобретению активов завершится во второй половине года.

Нефтеперерабатывающий завод, приобретенный компаниями, имеет перерабатывающую мощность 170 тыс. баррелей в день, а операционная прибыль завода в 2018 году составила 350 млрд вон (~$300,68 млн).