Объёмы вывоза леса из Бурятии резко выросли

Улан-Удэ, , 09:32 — REGNUM За три месяца 2019 года вывоз леса из Бурятии увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском таможенном управлении.

«Всего в первом квартале 2019 года через пункты пропуска Бурятской таможни (ЖДПП Наушки и МАПП Кяхта) было вывезено 700 тыс. кубометров экспортируемых лесоматериалов, общей стоимостью около 47 млн долларов. По сравнению с тем же периодом 2018 года объём вывезенного леса увеличился на 33%, стоимостные показатели — на 35%», — отметили в управлении.

При этом рост произошел в основном за счет увеличения экспорта обработанных лесоматериалов на 35%, тогда как вывоз круглого леса — лишь на 9%. В общем объеме экспорта доля обработанной древесины составила 92% от общего количества вывезенного леса.

В то же время таможенники отмечают увеличение более чем в три раза количества правонарушений, связанных с экспортом леса. Если в первом квартале 2018 года было возбуждено 19 дел об административных правонарушениях, то за январь-март 2019 года это количество составило 64 дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на местном и федеральном уровнях звучат предложения о временном моратории на вывоз леса-кругляка, чтобы решить проблему с массовыми вырубками. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, разрешающие вывоз круглого леса законы были пролоббированы «определенными группами людей».

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