На каждого жителя Зауралья приходится 3 тыс. рублей долгов за услуги ЖКХ

Курган, , 09:01 — REGNUM Долги жителей Курганской области за жилищно-коммунальные услуги достигли критических 2,44 млрд рублей. Коммерческие организации должны 659 млн рублей, бюджетные — 842 млн рублей. Общая задолженность на 1 апреля 2019 года за услуги ЖКХ в регионе составила 3,95 млрд рублей, сообщил 29 апреля на пресс-конференции начальник отдела инженерной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Борис Чепурной.

Учитывая, что в Курганской области по состоянию на 1 марта 2019 года численность населения составила 833,3 тыс. человек, то на каждого жителя приходится почти три тысячи рублей долгов по ЖКХ.

«Работающее население составляет основную часть всех должников. На сегодняшний день у нас порядка 7000 исполнительных документов», — сообщила на пресс-конференции руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области Ирина Уварова.

Она также представила социальный портрет типичного должника за услуги ЖКХ в Зауралье. Это человек, имеющий постоянный источник доходов, старше 40 лет, чаще — женщина.

Служба судебных приставов использует весь арсенал законодательно закрепленных мер воздействия на должников: ведётся разъяснительная работа с гражданами, блокируются счета, регулярно проводятся рейды, описывается имущество. Но самой эффективной мерой, согласно статистике судебных приставов, является ограничение выезда за границу. На данный момент каждый восьмой должник опробовал это на собственном опыте.

Судебные приставы призывают граждан погашать возникшую задолженность, не дожидаясь того момента, когда придется заплатить еще и 7%-й исполнительский сбор.

Как отметил начальник Государственной жилищной инспекции в регионе Владимир Чупахин, в Курганской области работа с должниками за услуги ЖКХ будет вестись неустанно, так как жилищный фонд необходимо содержать ежедневно, круглосуточно. Недополучив средства за оказанные услуги, управляющие организации не смогут обеспечить необходимый уровень подготовки жилых домов к зиме.

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