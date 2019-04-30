Более 500 тыс. пассажиров перевозит ежедневно МЦК

Москва, , 08:57 — REGNUM В Москве растёт популярность Московского центрального кольца (МЦК). Ежедневно МЦК перевозит более 500 тыс. пассажиров, сообщается на портале мэра столицы.

Это на 25% больше, чем в апреле 2018 года: тогда кольцом пользовались более 400 тыс. человек.

С начала 2019 года МЦК воспользовались более 45 млн пассажиров, это на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года (более 38 млн человек).

Востребованность МЦК растет благодаря удобным пересадкам. С МЦК можно пересесть на 23 станции метро, девять железнодорожных платформ, а также на наземный транспорт.

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Как сообщало ИА REGNUM, с момента открытия в сентябре 2016 года МЦК перевезло 300 млн пассажиров. Это превысило самые смелые ожидания.

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