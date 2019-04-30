Все зарубежные онлайн-покупки в России предлагают облагать единым сбором

Москва, , 08:49 — REGNUM В России предлагают ввести единый сбор на все покупки в зарубежных онлайн-магазинах вне зависимости от стоимости. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

В письме, направленном ассоциацией вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, предлагается признать трансграничную торговлю внешнеэкономической деятельностью и исключить товары, приобретаемые в иностранных онлайн-магазинах, из категории предметов для личного пользования, сообщает газета «Коммерсантъ». Изначально предполагалось взимать единый сбор в размере 20% от стоимости трансграничных товаров, однако в итоге участники обсуждения сошлись на 15%.

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Цель инициативы ретейлеров — уравнять условия для иностранных и российских интернет-магазинов. Так, в письме отмечается, что зарубежные компании e-commerce имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары. Оператором сбора предлагается сделать «Почту России».

Предложение АКИТ о реформе регулирования покупок в зарубежных онлайн-магазинах поступило в Минкомсвязи и 29 апреля было перенаправлено в Аналитический центр при правительстве РФ, институт им. Е. Т. Гайдара и главе «Почты России» Николаю Подгузову,

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Напомним, с 1 января 2019 года в России порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов был снижен с €1000 до €500. В настоящее время физические лица при заказе товаров из-за рубежа для личного пользования могут получать без уплаты пошлины посылки весом до 31 килограмма и на сумму не более €500 евро в месяц на одного получателя. В случае превышения этого порога взимается пошлина в размере 30% от суммы, превышающей лимит.

Добавим, что с 9 января 2019 года «Почта России» начала удалённо взимать пошлины на товары, приобретённые гражданами РФ в зарубежных онлайн-магазинах. Потребитель будет оплачивать пошлину при оформлении заказа на сайте интернет-магазина.

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