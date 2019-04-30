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В Прикамье отмечен рост числа поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей

Экономика

В первом квартале выявлено около 100 фальшивых банкнот в 5 тысяч рублей

Пермь, 30 апреля 2019, 08:42 — REGNUM  В Пермском крае в первом квартале 2019 года в банковской системе выявлено 104 банкноты, имитирующие денежные знаки Банка России. Общая сумма всех подделок составила 493 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Большинство подделок приходится на банкноты номиналом 5000 рублей — 97 фальшивых банкнот. По словам специалистов, фальшивомонетчики особый интерес проявляли к подделке банкнот модификации 2010 года.

Управляющий Пермского отделения Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков отметил, что общая картина по наиболее «популярным» поддельным денежным знакам в регионе стала аналогична общероссийской. Если в 2017 году больше всего поддельных банкнот в регионе приходилось на номинал 1000 рублей, то по итогам 2018 года в «лидеры» вышли банкноты номиналом 5000 рублей. В первом квартале 2019 года эта тенденция сохранилась. Количество же популярных ранее у фальшивомонетчиков банкнот номиналом 1 тыс. рублей, наоборот, снизилось по сравнению с первым кварталом 2018 года почти в четыре раза.

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Подделка денежных знаков
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