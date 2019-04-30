Расходы бюджета Казахстана на водный транспорт выросли на 92%

Нур-Султан, , 08:40 — REGNUM Затраты бюджета Казахстана на транспорт и коммуникации по итогам января-февраля 2019 года составили 33,3 млрд тенге ($87,4 млн), что на 1,1% больше, чем годом ранее. Об этом 30 апреля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов республики.

Наибольшую долю затрат на транспортную отрасль занимают расходы железнодорожного транспорта — 14,1 млрд тенге ($37 млн), что на 36,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Второе место по затратам занимает автомобильный транспорт — 10,3 млрд тенге ($27 млн), что на 36,6% меньше, чем в январе-марте 2018 года. Расходы на водный транспорт выросли на 92,4%, до 4,4 млрд тенге ($11,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух месяцев 2019 года расходы государственного бюджета Казахстана составили 1,9 трлн тенге ($5 млрд по курсу на 11 апреля), что на 19,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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