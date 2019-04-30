BMW рассматривает возможность строительства своего завода в России

Калининград, , 08:39 — REGNUM Компания BMW рассматривает возможность строительства отдельного предприятия в индустриальном парке Храброво в Калининградской области. Об этом сообщают «Известия».

Окончательное решение о строительстве еще не принято, однако в Минпромторге подтвердили наличие заявки на специальный инвестиционный контракт от BMW.

«Да, действительно мы рассматриваем различные варианты, мы в переговорном процессе, но к финальному пониманию пока не пришли», — сказал официальный представитель BMW в России Василий Мельников.

В администрации Калининградской области также подтвердили планы немецкой компании по строительству отдельного завода в индустриальном парке Храброво.

На данный момент производственные мощности немецкой компании расположены на калининградском заводе «Автотора». Это совместное российско-немецкое предприятие. В случае ухода оттуда BMW завод понесет серьезные убытки.

Напомним, с 1998 года компания BMW производит крупноузловую сборку своих автомобилей на мощностях завода «Автотор». В 2013 году российский завод и немецкий автопроизводитель достигли соглашения о строительстве в два этапа на территории «Автотора» полноценного производства автомобилей BMW со сваркой и окраской кузова. Завод должен был выпускать порядка 50 тыс. машин в год. Однако теперь, возможно, BMW будет производить автомобили на своем собственном заводе.

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